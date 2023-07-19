19 июля
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Происшествия

Погибших на Крымском мосту супругов хотят похоронить втайне от выжившей дочери

Родителей 14-летней девочки, которая чудом выжила во время теракта на Крымском мосту, могут похоронить втайне от нее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash.com

По информации источника, врачи и психологи категорически против того, чтобы говорить девочке о гибели ее родителей. Они опасаются, что это может ухудшить процесс ее лечения.

По этой причине дедушка и бабушка школьницы не собираются ехать к внучке в ближайшее время. Они боятся, что не смогут сдержать слез и расскажут правду.

Mash сообщает, что погибших супругов хотят похоронить в родном городе на местном кладбище. Их дочери расскажут о случившемся только после того, как врачи краснодарской краевой клинической больницы поправят ее душевное и физическое здоровье.

Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Погибли двое граждан из Белгородской области - мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

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