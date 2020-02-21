Пограничники не выпустили из Алтайского края иностранца с разодранным паспортом

Гражданин одной из стран Центральной Азии не смог уехать в Казахстан. Его не пропустили алтайские пограничники, когда увидели, что в паспорте иностранца не хватает страниц.

Мужчина пытался выехать из России в Казахстан через пункт пропуска «Кулунда». Он предъявил паспорт. Пограничники увидели, что в документе нет более 10 страниц и отказали в пересечении границы.

Нарушителю выписали штраф.

В ведомстве отмечают, что с начала 2020 года не избежали наказания еще около 30 граждан, предъявивших недействительные документы.

«Документы, по которым лица осуществляют въезд в Российскую Федерацию или выезд из нее должны соответствовать установленным образцам, выданы и оформлены в порядке, установленном уполномоченными на то государственными органами, иметь неоконченный срок действия, а также принадлежать предъявителю», — напоминают в погрануправлении.