Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пограничники не выпустили из Алтайского края иностранца с разодранным паспортом

Гражданин одной из стран Центральной Азии не смог уехать в Казахстан. Его не пропустили алтайские пограничники, когда увидели, что в паспорте иностранца не хватает страниц.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
altapress.ru

Мужчина пытался выехать из России в Казахстан через пункт пропуска «Кулунда». Он предъявил паспорт. Пограничники увидели, что в документе нет более 10 страниц и отказали в пересечении границы.

Нарушителю выписали штраф.

В ведомстве отмечают, что с начала 2020 года не избежали наказания еще около 30 граждан, предъявивших недействительные документы.

«Документы, по которым лица осуществляют въезд в Российскую Федерацию или выезд из нее должны соответствовать установленным образцам, выданы и оформлены в порядке, установленном уполномоченными на то государственными органами, иметь неоконченный срок действия, а также принадлежать предъявителю», — напоминают в погрануправлении.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость