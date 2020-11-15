Погрязшего в долгах экс-директора «Вим-Авиа» подкараулили и пробили ему голову битой

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Васильцовский Стан. Андрей Лайко возвращался домой из химчистки, когда злоумышленники напали на него с битой.
В результате он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом челюсти, ушибы на других частях тела.
Пострадавший был госпитализирован в реанимацию.
По предварительной информации, в последнее время Лайко мог работать помощником депутата.
Напомним, «ВИМ-Авиа» — бывшая российская авиакомпания, базировавшаяся в московском аэропорту Домодедово. Завершила полеты 15 октября 2017 года из-за многомиллиардной задолженности.
В мае 2018-го года бывшие сотрудники авиакомпании сообщили об исчезновении генерального директора и его заместителя. Люди были обеспокоены тем, что им не выплатят долги по зарплате.