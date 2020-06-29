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Происшествия

«Похищение» человека в Новосибирске попало на видео

В Новосибирской области следователи заинтересовались сообщениями СМИ о вероятном похищении человека, сообщает региональный СК.

Жители Новосибирска сообщили о похищении человека.
Жители Новосибирска сообщили о похищении человека.
кадр из видео.

28 июня в соцсетях появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе Новосибирска погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

«По факту возможного похищения человека проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СК.


На кадрах двое мужчин на автомобиле Toyota Mark II запихивают в багажник человека, бьют его и уезжают.

Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск», действие произошло рядом с пятиэтажным зданием, в котором находится общежитие.

Напомним, в сентябре 2019 года в Новосибирске избили, затащили в машину и закопали на кладбище 63-летнего пенсионера.

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