«Похищение» человека в Новосибирске попало на видео

В Новосибирской области следователи заинтересовались сообщениями СМИ о вероятном похищении человека, сообщает региональный СК.

28 июня в соцсетях появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе Новосибирска погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

«По факту возможного похищения человека проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СК.



На кадрах двое мужчин на автомобиле Toyota Mark II запихивают в багажник человека, бьют его и уезжают.

Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск», действие произошло рядом с пятиэтажным зданием, в котором находится общежитие.

Напомним, в сентябре 2019 года в Новосибирске избили, затащили в машину и закопали на кладбище 63-летнего пенсионера.