СК закончил расследование криминальной драмы с похищением у бийского клуба

Двое 30-летних бийчан предстанут перед судом по обвинению в похищении и покушении на убийство человека. Криминальная драма развернулась около ночного клуба «Офис» в феврале этого года.

Один из обвиняемых в кабинете у следователя.

Следователи выяснили, что между обвиняемыми и их общим знакомым сложились личные неприязненные отношения, которые переросли в длительный конфликт. Ночью 8 февраля с умыслом на убийство двое бийчан подъехали к клубу и стали дожидаться бывшего приятеля.

«Когда он вышел, злоумышленники избили его, нанеся множественные удары по лицу и голове, а затем поместили в багажник автомобиля и вывезли в безлюдное место, чтобы лишить жизни», — рассказывают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина начал сопротивляться, смог вырваться и убежать.

Один из обвиняемых имел судимость и после освобождения из мест лишения свободы стоял на административном учете, но злостно уклонялся от ограничений.

Свою вину нападавшие признали частично, утверждая, что не собирались убивать свою жертву. Собранные доказательства опровергли их слова.

Уголовное дело передали на рассмотрения суда.