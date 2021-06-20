Похищение в Елбанке. Селянин на Алтае обчистил дом соседей, потому что их долго не было

Полицейские раскрыли кражу в селе Елбанка в Усть-Пристанском районе Алтайского края, сообщили в региональном главке МВД России.

Сообщение о преступлении поступило от жительницы села. Из дома потерпевшей пропали золотые и серебряные драгоценности, верхняя зимняя одежда, десять пар мужской обуви, пылесос, тостер, лапшерезка и электромясорубка.

По предварительным данным, в дом злоумышленник проник путем взлома пластикового окна на веранде. Ущерб составил около 50 тыс. рублей.

Вскоре правоохранители установили подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый мужчина 1971 года рождения, который свою вину отрицать не стал.

Злоумышленник рассказал, что его соседи долгое время отсутствовали, и поэтому он воспользовался данной ситуацией, совершив кражу.

Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей. Возбуждено уголовное дело.