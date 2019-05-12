Похороны Доренко отложили из-за подозрений, что его могли отравить

Назначенное на 12 мая прощание журналистом Сергеем Доренко не состоялось. Его перенесли, потому что тело направили на повторную судебно-медицинскую экспертизу, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на документ от полиции.

Экспертизу проведут по заявлению дочерей Сергея Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины. Они утверждают, что их отца могли отравить. Полиция распорядилась пока не выдавать тело журналиста вдове Доренко.

Главный судмедэксперт Москвы пояснил радиостанции, что повторное вскрытие не проводится. Вероятно, полицейские ждут, когда придут результаты судебно-химического исследования, объяснил эксперт.

Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет. 9 мая ему стало плохо во время езды на мотоцикле, в результате чего он попал в ДТП. Журналист потерял управление мотоциклом в районе улицы Земляной Вал, выехал на встречную полосу и налетел на бетонное ограждение. Врачи скорой помощи зафиксировали клиническую смерть Доренко.

Сергей Доренко вел программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы»; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы «Подъем» на «Русской службе новостей». В 2014-м году создал радиостанцию «Говорит Москва», был ее главным редактором и ведущим программы «Подъем».