11 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Похоронили в Турции семью россиян, погибших при землетрясении

Семью россиян из четырех человек, погибшую в результате землетрясения в Турции, похоронили в этой стране, пишет РБК.

Землетрясение в Турции.
Землетрясение в Турции.
Mash.

У 32-летнего погибшего было двойное гражданство — турецкое и российское, его жене Ирине было 38 лет. У пары было двое детей четырех и двух лет.

До ЧП семья жила в Москве, а в турецкий Хатай они приехали навестить родственников. При землетрясении дом, в котором находилась семья, рухнул, все оказались под завалами, пишет Lenta.ru.

Тела Ирины и одного из детей удалось вытащить на четвертый день, на следующий день достали тела ее мужа и второго ребенка. Их похоронили в Хатае.

Что произошло

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года.

До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

Цифра

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213, еще 80 052 человека получили ранения. <Данные постоянно обновляются >

Между тем ученый предсказал рост числа землетрясений в ближайшие несколько лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость