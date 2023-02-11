Похоронили в Турции семью россиян, погибших при землетрясении

Семью россиян из четырех человек, погибшую в результате землетрясения в Турции, похоронили в этой стране, пишет РБК .

У 32-летнего погибшего было двойное гражданство — турецкое и российское, его жене Ирине было 38 лет. У пары было двое детей четырех и двух лет.

До ЧП семья жила в Москве, а в турецкий Хатай они приехали навестить родственников. При землетрясении дом, в котором находилась семья, рухнул, все оказались под завалами, пишет Lenta.ru.

Тела Ирины и одного из детей удалось вытащить на четвертый день, на следующий день достали тела ее мужа и второго ребенка. Их похоронили в Хатае.

Что произошло

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года.

До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

Цифра

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213, еще 80 052 человека получили ранения. <Данные постоянно обновляются >

Между тем ученый предсказал рост числа землетрясений в ближайшие несколько лет.