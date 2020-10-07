Поиграли с огнем: школьники в Алтайском крае сожгли сено на миллион рублей

Происшествие произошло в селе Бобровском в прошедшие выходные. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли запасенный корм у местного фермера.
Установлено, что виновниками пожара стали два десятилетних школьника. Дети решили поиграть на территории хозяйства, а в результате неосторожного обращения с огнем допустили возгорание стогов.
В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Материалы предполагается передать в комиссию по делам несовершеннолетних.