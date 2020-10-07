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Происшествия

Поиграли с огнем: школьники в Алтайском крае сожгли сено на миллион рублей

В Алейском районе двое школьников случайно подожгли 1,5 тыс. тюков сена, стоимость которых составила более миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Школьники в Алтайском крае сожгли сено на миллион рублей.
Школьники в Алтайском крае сожгли сено на миллион рублей.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Происшествие произошло в селе Бобровском в прошедшие выходные. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли запасенный корм у местного фермера.

Установлено, что виновниками пожара стали два десятилетних школьника. Дети решили поиграть на территории хозяйства, а в результате неосторожного обращения с огнем допустили возгорание стогов.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Материалы предполагается передать в комиссию по делам несовершеннолетних.

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