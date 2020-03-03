Поисками бесследно пропавших рыбаков в Алтайском крае занялись криминалисты

В Каменском районе продолжаются поиски двух барнаульцев, которые пропали в районе протоки старая Обь. На место выезжали следователи с квадрокоптером, но поиски так и не принесли результатов, пишут «Каменские известия».

По факту безвестного исчезновения мужчин в СК начали проверку, которая должна установить причины и обстоятельства случившегося.

Пропавших уже искали водолазы, которые обследовали дно с эхолотом. Однако за все это время каких-либо следов рыбаков найдено не было.

Как пропали рыбаки

Барнаульцы 50 и 60 лет пропали с 22 на 23 февраля в районе протоки старая Обь у деревни Духовая. Спасатели полагают, что рыбаки передвигались на снегоходе в темное время суток и не заметили полынью на одной из проток Оби.

Обь в Камне-на-Оби. izvestiy-kamen.ru

После исчезновения на льду водоема обнаружили следы снегохода, ведущие прямо в майну.

В воде плавали сапог и перчатка. Больше никаких следов нет.