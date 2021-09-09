Поиски двух пропавших 13-летних девочек начались в Красноярском крае

На поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по Лесосибирску поднят весь личный состав отдела полиции.

«В ходе интернет-мониторинга в одной из социальных сетей была выявлена запись о том, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки. По данному факту заявлений в полицию от родителей не поступало. В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних», — рассказали в краевом главке МВД.

В соцсетях говорят, что две 13-летние девочки пропали 7 сентября, после того как они якобы уехали к подруге в соседний поселок, пишет «Росбалт». Известно, что девочки переночевали у подруги и уехали от нее на такси. С тех пор их больше никто не видел, передает РИА Новости.