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Происшествия

Поиски двух пропавших 13-летних девочек начались в Красноярском крае

В Лесосибирске Красноярского края начались поиски двух пропавших девочек, сообщает ТАСС.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

На поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по Лесосибирску поднят весь личный состав отдела полиции.

«В ходе интернет-мониторинга в одной из социальных сетей была выявлена запись о том, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки. По данному факту заявлений в полицию от родителей не поступало. В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних», — рассказали в краевом главке МВД.

В соцсетях говорят, что две 13-летние девочки пропали 7 сентября, после того как они якобы уехали к подруге в соседний поселок, пишет «Росбалт». Известно, что девочки переночевали у подруги и уехали от нее на такси. С тех пор их больше никто не видел, передает РИА Новости.

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