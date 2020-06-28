Поисковики нашли в алтайском лесу 11-летнюю девочку

Вчера, 27 июня, около 21:00 в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Заринска и Заринского района поступило сообщение о том, что 11-летняя жительница села Новомоношкино не вернулась домой вовремя. На номер 112 о случившемся сообщила бабушка, с которой проживает ребенок.
Девочка ушла гулять еще днем и ее местонахождение неизвестно. Немедленно были организованы поисковые работы. На место происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательного отряда № 5. В поисках участвовали сотрудники полиции (в том числе кинологический расчет), представители сельсовета, волонтеры.
Роман Лучкин,
начальник 5 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю:
Мы искали пропавшую на территории вокруг села, в лесном массиве, у водоема. По предположению бабушки, девочка, возможно, пошла купаться, поэтому одна из версий случившегося была — несчастный случай на воде. Для обследования водоема были привлечены водолазы краевого спасательного отряда. Всего в поисках, которые велись со вчерашнего вечера, были задействованы около 50 человек. К счастью, операция завершилась успешно: ребенок был найден в лесополосе, примерно в 1 километре от населенного пункта.