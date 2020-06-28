Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июня 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Поисковики нашли в алтайском лесу 11-летнюю девочку

В Заринском районе благополучно завершились поиски ребенка, потерявшегося накануне, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Дети уходят в лес.
Дети уходят в лес.
СС0

Вчера, 27 июня, около 21:00 в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Заринска и Заринского района поступило сообщение о том, что 11-летняя жительница села Новомоношкино не вернулась домой вовремя. На номер 112 о случившемся сообщила бабушка, с которой проживает ребенок.

Девочка ушла гулять еще днем и ее местонахождение неизвестно. Немедленно были организованы поисковые работы. На место происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательного отряда № 5. В поисках участвовали сотрудники полиции (в том числе кинологический расчет), представители сельсовета, волонтеры.

Роман Лучкин,
начальник 5 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю:

Мы искали пропавшую на территории вокруг села, в лесном массиве, у водоема. По предположению бабушки, девочка, возможно, пошла купаться, поэтому одна из версий случившегося была — несчастный случай на воде. Для обследования водоема были привлечены водолазы краевого спасательного отряда. Всего в поисках, которые велись со вчерашнего вечера, были задействованы около 50 человек. К счастью, операция завершилась успешно: ребенок был найден в лесополосе, примерно в 1 километре от населенного пункта.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость