Поисковики нашли в алтайском лесу 11-летнюю девочку

Вчера, 27 июня, около 21:00 в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Заринска и Заринского района поступило сообщение о том, что 11-летняя жительница села Новомоношкино не вернулась домой вовремя. На номер 112 о случившемся сообщила бабушка, с которой проживает ребенок.

Девочка ушла гулять еще днем и ее местонахождение неизвестно. Немедленно были организованы поисковые работы. На место происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательного отряда № 5. В поисках участвовали сотрудники полиции (в том числе кинологический расчет), представители сельсовета, волонтеры.

Роман Лучкин,

начальник 5 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю: