14 октября
﻿
Происшествия

«Показывали свое превосходство». На Алтае двое подростков хладнокровно расправились с женщиной, отказавшей им в близости

18-летний Константин и 17-летний Данил из Змеиногорского района нигде не учились и не работали. Зато выпить любили. Однажды они оказались в общей компании со старшими, и Данил предложил 45-летней Галине П. вступить в половую связь. Отказа не стерпел. Подробности дела altapress.ru рассказал Константин Белоусов, старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю.

Насилие. Женщина плачет.
Насилие. Женщина плачет.
https://unsplash.com/

В поселке, как это обычно бывает, все жители друг друга знали. И застолья устраивали тоже совместные — собирались большими компаниями у кого-нибудь дома.

«Они в целом вели себя агрессивно. Показывали всем свое превосходство. Мол, мы тут все держим, а вы — никто. Но старший, Константин, был ведомый и во всем слушался Данила», — так описывает преступников Константин Белоусов.

В один из декабрьских дней юноши пришли к Галине. Она жила не одна, а с гражданским мужем в арендованном доме. На вечеринке было много народа, все выпивали. Конфликт начался прямо с порога.

Слезы, женщина плачет.
Слезы, женщина плачет.
СС0

Константин и Данил сильно избили сожителя Галины. Дальше он «гостям» сопротивляться не стал и свою женщину защищать тоже.

В какой-то момент Данил предложил Галине вступить в половую связь. Она отказала. Тогда парни договорились изнасиловать и убить ее.

Когда женщина с друзьями вышла из дома и направилась пешком к своей знакомой, злоумышленники догнали и избили всех.

Криминал.
Криминал.
unsplash.com

После одного из ударов женщина больше не могла сопротивляться, однако еще находилась в сознании. Парни положили Галину в сани, запряженные лошадьми, и уехали.

Варианта позвать на помощь у пострадавшей не было. Ее близкую подругу, которая могла что-то сделать, Константин все время держал и не давал двинуться.

По пути Галину продолжили избивать. Она кричала и вырывалась, но безуспешно. Вдруг преступники, будто издеваясь, предложили Галине отвезти ее к той самой знакомой. Назовем ее Виктория.

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0

До места они действительно доехали. Тут женщина попыталась убежать, но ее снова затолкали в сани и повезли на ферму, чтобы там исполнить до конца свой план. Удары руками и ногами не прекращались.

По дороге из поселка Даниил и Константин надругались над Галиной, которая была в бессознательном состоянии.

После содеянного злоумышленники решили отвезти жертву к ней домой. Сорвали навесной замок и положили женщину на диван в зале.

Насилие.
Насилие.
СС0

Тем временем Виктория вызвала полицию. Участковый передал Галину врачам, в местную больницу. На следующий день от полученной черепно-мозговой травмы она скончалась.

Преступников нашли быстро. Оба вину признали. Дело направленно в суд.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость