«Показывали свое превосходство». На Алтае двое подростков хладнокровно расправились с женщиной, отказавшей им в близости

18-летний Константин и 17-летний Данил из Змеиногорского района нигде не учились и не работали. Зато выпить любили. Однажды они оказались в общей компании со старшими, и Данил предложил 45-летней Галине П. вступить в половую связь. Отказа не стерпел. Подробности дела altapress.ru рассказал Константин Белоусов, старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю.

В поселке, как это обычно бывает, все жители друг друга знали. И застолья устраивали тоже совместные — собирались большими компаниями у кого-нибудь дома.

«Они в целом вели себя агрессивно. Показывали всем свое превосходство. Мол, мы тут все держим, а вы — никто. Но старший, Константин, был ведомый и во всем слушался Данила», — так описывает преступников Константин Белоусов.

В один из декабрьских дней юноши пришли к Галине. Она жила не одна, а с гражданским мужем в арендованном доме. На вечеринке было много народа, все выпивали. Конфликт начался прямо с порога.

Слезы , женщина плачет. СС0

Константин и Данил сильно избили сожителя Галины. Дальше он «гостям» сопротивляться не стал и свою женщину защищать тоже.

В какой-то момент Данил предложил Галине вступить в половую связь. Она отказала. Тогда парни договорились изнасиловать и убить ее.

Когда женщина с друзьями вышла из дома и направилась пешком к своей знакомой, злоумышленники догнали и избили всех.

Криминал. unsplash.com

После одного из ударов женщина больше не могла сопротивляться, однако еще находилась в сознании. Парни положили Галину в сани, запряженные лошадьми, и уехали.

Варианта позвать на помощь у пострадавшей не было. Ее близкую подругу, которая могла что-то сделать, Константин все время держал и не давал двинуться.

По пути Галину продолжили избивать. Она кричала и вырывалась, но безуспешно. Вдруг преступники, будто издеваясь, предложили Галине отвезти ее к той самой знакомой. Назовем ее Виктория.

Кровь. Нож. Убийство СС0

До места они действительно доехали. Тут женщина попыталась убежать, но ее снова затолкали в сани и повезли на ферму, чтобы там исполнить до конца свой план. Удары руками и ногами не прекращались.

По дороге из поселка Даниил и Константин надругались над Галиной, которая была в бессознательном состоянии.

После содеянного злоумышленники решили отвезти жертву к ней домой. Сорвали навесной замок и положили женщину на диван в зале.

Насилие. СС0

Тем временем Виктория вызвала полицию. Участковый передал Галину врачам, в местную больницу. На следующий день от полученной черепно-мозговой травмы она скончалась.

Преступников нашли быстро. Оба вину признали. Дело направленно в суд.