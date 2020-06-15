Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июня 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Покупатели подожгли продавца вил на барнаульском рынке

14 июня на Докучаевском рынке в Барнауле между покупателями и продавцами возник конфликт, закончившийся поджогом человека, рассказали очевидцы. Делом уже занялась полиция.

Инцидент на Докучаево.
Инцидент на Докучаево.
"Инцидент Барнаул"

Инцидент случился около 15:00 напротив дома на ул. Попова, 72. В ходе конфликта одному мужчине проломили голову, а второго облили горючей жидкостью и подожгли, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Подозреваемых задержали: один из мужчин выронил на месте преступления телефон, а также из-за спешки убежал в одном тапочке.

Со слов очевидцев, двое продавцов и двое покупателей «что-то не поделили». В продавцов полетели стеклянные банки, а затем те начали оборонятся обухами от топоров, черенками лопат и вилами, которыми торговали.

Потом покупатели ушли, но вскоре вернулись, облили одного из обидчиков горючим и подожгли, говорит свидетель.

Очевидцев просят обратиться в пункт полиции Докучаево по адресу ул. Юрина 228, либо по телефонам 519−767, 02.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость