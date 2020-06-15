Покупатели подожгли продавца вил на барнаульском рынке

14 июня на Докучаевском рынке в Барнауле между покупателями и продавцами возник конфликт, закончившийся поджогом человека, рассказали очевидцы. Делом уже занялась полиция.

Инцидент случился около 15:00 напротив дома на ул. Попова, 72. В ходе конфликта одному мужчине проломили голову, а второго облили горючей жидкостью и подожгли, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Подозреваемых задержали: один из мужчин выронил на месте преступления телефон, а также из-за спешки убежал в одном тапочке.

Со слов очевидцев, двое продавцов и двое покупателей «что-то не поделили». В продавцов полетели стеклянные банки, а затем те начали оборонятся обухами от топоров, черенками лопат и вилами, которыми торговали.

Потом покупатели ушли, но вскоре вернулись, облили одного из обидчиков горючим и подожгли, говорит свидетель.

Очевидцев просят обратиться в пункт полиции Докучаево по адресу ул. Юрина 228, либо по телефонам 519−767, 02.