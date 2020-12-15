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Происшествия

«Полезно посидеть»: завуч закрыла восьмиклассника в тумбочке для хозинвентаря

Волгоградский департамент образования начал проверку после получения родительского заявления о том, что восьмиклассник во время урока насильно удерживался педагогом в тумбочке для хозяйственного инвентаря.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Это произошло в конце ноября в школе № 49 Краснооктябрьского района, сообщает агентство «Высота 102».

На перемене учащихся вывели из класса и закрыли помещение на ключ. А 14-летний Дима не захотел выходить вместе с одноклассниками и, предварительно вытащив из тумбочки инвентарь, спрятался внутри.

На урок дети вернулись вместе с завучем Любовью Врачевой, которая спросила подростка о причинах такого поведения. Тот ответил, что хотел побыть один.

Мама мальчика в своем заявлении пояснила — когда он попытался вылезти, завуч не позволила ему этого сделать. Представитель администрации школы закрыла дверцу и рекомендовала учителю истории не выпускать его в течение всего урока.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Завуч сравнила Диму с философом Диогеном, сказав, что ему «полезно посидеть в бочке». В итоге школьник просидел в тумбочке еще в течение 40 минут.

«Если завуч решила, что мой сын совершил дисциплинарное нарушение, то почему не действовала в соответствии с должностной инструкцией? Или запереть ребенка в тумбе — это новая воспитательная мера? Данный поступок Врачевой не только не отвечает нормам закона об образовании, но несет угрозу психологическому и физическому здоровью ребенка», — заявила мать подростка.

Мальчика и его маму поддержали другие родители, которые отметили, что в этой школе и ранее применялись методы, которые трудно назвать педагогичными, пишет News.ru.

Разбирательство завершится до конца недели, виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

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