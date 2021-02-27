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Происшествия

Полыхающего жителя Алтайского края в «Останкино» потушили росгвардейцы

26 февраля мужчина в полыхающей одежде пытался проникнуть в телецентр «Останкино».

Останкино. Башня. Телевидение.
Останкино. Башня. Телевидение.
CC0

Инцидент случился на проходной аппаратно-студийного комплекса на улице Академика Королева, сообщает «Пятый канал».

На помощь мужчине бросились сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии. Они погасили пламя и вызвали бригаду скорой помощи.

Медики доставили мужчину в НИИ Склифосовского.

Пострадавший получил ожоги второй и третьей степени тяжести", сообщает телеканал 360. У мужчины обгорело 25% кожного покрова, а именно — голова, грудь и руки.

Выяснилось, что 44-летний приезжий из Алтайского края проживал в одном из поселков в Подмосковье.

На месте происшествия следователи обнаружили сумку, в которой находились топор, пила, складной нож, а также две бутылки с жидкостью.

Мужчина может страдать психическим расстройством.

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