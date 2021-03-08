Полыхающий шкаф в бийской пятиэтажке отрезал жильцов от спасения

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, накануне днем в многоквартирном жилом доме по улице Трофимова произошел пожар.
«На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымление на третьем этаже в одном из подъездов. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению возгорания и эвакуации людей. Трудность самостоятельной эвакуации жильцов квартир заключалась в том, что горел стоящий в общем коридоре шкаф с вещами», — уточняют в экстренном ведомстве.
Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано из отрезанных огнем квартир три человека и пять человек с верхних этажей.
Пожар был ликвидирован за несколько минут.
В результате возгорания были повреждены мебель и вещи на третьем этаже. Причины случившегося устанавливаются.