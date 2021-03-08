Полыхающий шкаф в бийской пятиэтажке отрезал жильцов от спасения

Пожарные спасли восемь человек во время ЧП в бийской пятиэтажке — люди не могли эвакуироваться из-за горящего шкафа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, накануне днем в многоквартирном жилом доме по улице Трофимова произошел пожар.

«На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымление на третьем этаже в одном из подъездов. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению возгорания и эвакуации людей. Трудность самостоятельной эвакуации жильцов квартир заключалась в том, что горел стоящий в общем коридоре шкаф с вещами», — уточняют в экстренном ведомстве.

Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано из отрезанных огнем квартир три человека и пять человек с верхних этажей.

Пожар был ликвидирован за несколько минут.

В результате возгорания были повреждены мебель и вещи на третьем этаже. Причины случившегося устанавливаются.