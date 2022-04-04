4 апреля
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Происшествия

Алтайские полицейские поймали трех телефонных аферистов

Барнаульские полицейские задержали подозреваемых в серии хищений у пенсионеров, сообщает МВД Медиа.

Наручники.
Наручники.
СС0

Аферисты действовали по отработанной схеме: звонили пенсионерам и представлялись родственниками, которые якобы стали виновниками ДТП и требовали крупные суммы за невозбуждение уголовного дела.

Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых, жителей Кемеровской области.

По предварительным данным, двое из них действовали сообща и обманули 11 пожилых людей. От рук третьего фигуранта пострадали 14 человек.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых взяли под стражу.

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