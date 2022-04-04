Алтайские полицейские поймали трех телефонных аферистов

Аферисты действовали по отработанной схеме: звонили пенсионерам и представлялись родственниками, которые якобы стали виновниками ДТП и требовали крупные суммы за невозбуждение уголовного дела.
Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых, жителей Кемеровской области.
По предварительным данным, двое из них действовали сообща и обманули 11 пожилых людей. От рук третьего фигуранта пострадали 14 человек.
Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 5 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых взяли под стражу.