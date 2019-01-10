Полицейские ищут барнаульского насильника-велосипедиста

Полицейские опубликовали фоторобот и описали внешность мужчины, которого подозревают в нападении на жительницу Барнаула в июле 2018 года, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина пытался изнасиловать женщину на улице Трактовой, 53а/2 8 июля. Ему не удалось довести задуманное до конца, потому что жертва оказала сопротивление.

Приметы нападавшего:

на вид 40−45 лет,

рост 175−180 см,

худощавого телосложения,

волосы светлые,

широкие плечи.

Особая примета:

обильный волосяной покров на предплечьях рук.

Был одет:

кепка серого цвета,

футболка светлого цвета , без надписей;

без надписей; шорты черного цвета , до колен;

до колен; кроссовки с подошвой белого цвета.

У мужчины была была тряпичная сумка темного (болотного) цвета. Он ехал на велосипеде темного цвета с рамой желтого цвета. На переднем колесе велосипеда установлены дисковые тормоза и светоотражатель.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 397−725, 393−039 (факс), 8−963−536−3377, 8−913−099−2798 или 02 (020).