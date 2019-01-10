Полицейские ищут барнаульского насильника-велосипедиста

Мужчина пытался изнасиловать женщину на улице Трактовой, 53а/2 8 июля. Ему не удалось довести задуманное до конца, потому что жертва оказала сопротивление.
Приметы нападавшего:
- на вид 40−45 лет,
- рост 175−180 см,
- худощавого телосложения,
- волосы светлые,
- широкие плечи.
Особая примета:
- обильный волосяной покров на предплечьях рук.
Был одет:
- кепка серого цвета,
- футболка светлого цвета, без надписей;
- шорты черного цвета, до колен;
- кроссовки с подошвой белого цвета.
У мужчины была была тряпичная сумка темного (болотного) цвета. Он ехал на велосипеде темного цвета с рамой желтого цвета. На переднем колесе велосипеда установлены дисковые тормоза и светоотражатель.
Всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 397−725, 393−039 (факс), 8−963−536−3377, 8−913−099−2798 или 02 (020).