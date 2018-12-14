Полицейские избили директора автомойки за отказ бесплатно помыть их служебную машину

Два сотрудника ГИБДД из Улан-Удэ обвиняются в превышении должностных полномочий — они избили бизнесмена, который потребовал деньги за мойку служебной машины.

В конце ноября сотрудники ГИБДД приехали на одну из городских автомоек, чтобы привести в порядок служебную машину. Когда ее помыли, полицейские попытались уехать. Их остановил директор автомойки, который попросил оплатить 200 рублей за оказанные услуги, сообщает ИА FlashSiberia.

Правоохранители предложили мужчине свое покровительство в обмен на бесплатную мойку. Директор отказался и заявил им, что записал разговор на смартфон. Полицейские попытались отобрать его силой, пишет ura.ru. Произошедшее зафиксировали видеокамеры наблюдения.

Теперь сотрудникам ГИБДД грозит до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Полицейские находятся под стражей.