Полицейские нашли у бийчанина внушительный запас боеприпасов

Сотрудники МУ МВД России «Бийское» нашли в квартире подозреваемого более двухсот патронов различного калибра, а в гараже — семь банок с сыпучим веществом (предположительно — порох) и три холщовых мешка с металлическим гранулами.
Действия мужчины попадают под часть 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Также отмечается, что ранее он был судим.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли боеприпасы в рамках проведения операции «Арсенал».