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Происшествия

Полицейские нашли у бийчанина внушительный запас боеприпасов

Полицейские нашли у 62-летнего жителя Бийска более двух сотен разных патронов, порох и другие компоненты для боеприпасов. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю. Теперь в отношении бийчанина усматривается уголовно наказуемое преступление.

У бийчанина нашли огромный арсенал.
У бийчанина нашли огромный арсенал.
МУ МВД России "Бийское"

Сотрудники МУ МВД России «Бийское» нашли в квартире подозреваемого более двухсот патронов различного калибра, а в гараже — семь банок с сыпучим веществом (предположительно — порох) и три холщовых мешка с металлическим гранулами.

Действия мужчины попадают под часть 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Также отмечается, что ранее он был судим.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли боеприпасы в рамках проведения операции «Арсенал».

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