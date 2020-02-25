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Происшествия

Полицейские обезвредили толпу пьяных барнаульцев

В ночь на 24 февраля в Барнауле произошла драка в жилом доме. Участники потасовки стали активно сопротивляться полицейским, которых вызвали напуганные жильцы.

Нападение с ножом.
Нападение с ножом.
igraportal.net

На место выехал прапорщик полиции Сергей Нефедкин с водителем, прапорщиком Владимиром Савченко. Встречать полицейских из квартиры вышли четыре пьяных мужчины и начали провоцировать конфликт.

«При попытке полицейских пресечь правонарушение нетрезвые граждане оказали активное сопротивление», — говорят в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Один из дебоширов достал нож и попытался ударить полисмена, но тот применил боевой прием и выбил оружие.

Правоохранителям удалось обезвредить всех участников нападения. Задержанных доставили в отдел полиции.

«Один из полицейских в ходе инцидента получил травму, ему была оказана медицинская помощь в Городской больнице № 1», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

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