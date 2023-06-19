Полицейские переплыли реку, чтобы поймать закладчика героина

Это случилось в Соликамске Пермского края, указывает Lenta.ru.

Двое уроженцев Средней Азии намеревались оборудовать тайник с героином, но их обнаружили бдительные полицейские.

Один из закладчиков сдался сразу, а другой бросился бежать. Он повредил ногу, однако прыгнул в реку и добрался до полуострова.

Продолжить путь не смог из-за травмы и болота впереди. Тогда он попросил полицейских о помощи.

Стражи порядка незамедлительно добрались к нему вплавь, вывели по мели на сушу и доставили в отдел. У них обнаружены 27 свертков героина общим весом более 10 граммов.

К тому же выяснилось, что один из них находился в федеральном розыске. И находились на территории России нелегально.

Ведется разбирательство.

Ранее молодого закладчика гашиша задержали в Барнауле.

Известно, что официально молодой человек нигде не работал и не был ранее судим. Его задержали на месте преступления во время формирования тайника.

Во время досмотра у закладчика изъяли 17 свертков с наркотиком растительного происхождения по два и три грамма.

В арендованной квартире полиция нашла еще 47 свертков по одному грамму, которые уже были готовы к сбыту. Экспертиза показала, что вещество в них - гашиш.

Также у злоумышленника изъяли весы, изоленту, пакеты, банковскую карту и телефон.