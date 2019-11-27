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Происшествия

Полицейские показали на видео, как воры с топорами грабят крупнейшую сокровищницу

Полиция Дрездена показала момент ограбления крупнейшей сокровищницы Европы — замка «Зеленые своды». Воры сумели взломать защиту обычными топорами и вынесли драгоценностей на €1 млрд.

Евро.
Евро.
СС0

На видео хорошо видно, как грабители пробивают витрины топорами. В сам музей они пробрались пропилив решетку. Воры действовали наобум и забрали то, что лежало ближе всего, считает гендиректор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман.

В пользу этой версии говорит тот факт, что из музея вынесли содержимое только одной витрины. Всего грабителям досталось 90 предметов из трех наборов.

Сотрудники полиции считают ущерб равным примерно €1 млрд.

Зацепок нет

Сейчас дрезденский замок «Зеленые своды» для посещений закрыт. На месте работает следствие, однако по горячим следам пока не удалось найти ни одной зацепки, пишет polit.ru. Полиция предполагает, что для отвлечения внимания грабители могли устроить пожар неподалеку от музея — к нему в ночь ограбления были вызваны многие городские службы.

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