2 апреля
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Происшествия

Полицейские помогли эвакуироваться многодетной семье

Изначально пострадавшая и ее дети не планировали покидать затопленный дом, но после из Центральной районной больницы поступила просьба помощи, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Полицейские помогли эвакуироваться многодетной семье
Полицейские помогли эвакуироваться многодетной семье
МВД по Алтайскому краю

К сотрудникам отделения МВД по Михайловскому району обратился главврач Центральной районной больницы. Он попросил помочь эвакуироваться многодетной маме, ее дом оказался подтоплен.

До подтопления женщина дом покидать не планировала.

Полицейские незамедлительно прибыли к семье, пообщались с ними и с помощью лодки эвакуировали женщину и троих ее несовершеннолетних детей.

В настоящее время и мама, и дети размещены в Центральной районной больнице Михайловского района.

Ранее сообщалось, что в связи с паводком ограничено движение по еще одной алтайской трассе.

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