Полицейские раскрыли схему фиктивной вакцинации от ковида

Полиция в Санкт-Петербурге раскрыла схему фиктивной вакцинации от коронавируса.

Задержан 36-летний петербуржец, в квартире которого нашли печати врачей городских медучреждений, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации с QR-кодами, диагностические карты и медицинские заключения.

Подозревается также его сожительница — 31-летняя врач петербургской больницы, и 53-летняя медсестра одного из городских медучреждений.

«Желающим получить сертификат, не прививаясь, изготавливали документы. Сама вакцина уничтожалась, а данные о вакцинации заносились на сайт «Госуслуги», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Услугами мошенников воспользовались десятки петербуржцев, пишет «Росбалт».

На след группы вышли благодаря обращению от жителя Курортного района, который оплатил липовую справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус через Telegram, но документа не получил.

Возбуждено уголовное делу по факту мошенничества и подделки документов.