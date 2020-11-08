Полицейские разыскивают мошенников, похитивших 400 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу обратилась женщина с заявление о том, что неизвестные путем обмана похитили у нее около 400 тысяч рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Накануне вечером женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются снять с ее банковской карты денежные средства. Для того чтобы предотвратить операцию, необходимо назвать номер карты, три цифры с обратной стороны и код из СМС.

Женщина выполнила все рекомендации, в результате с ее карты было списано около 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Сотрудники полиции напоминают: если вам позвонили и сообщили о несанкционированном снятии денежных средств, то после разговора положите трубку и самостоятельно перезвоните на «горячую линию» банка или обратитесь в ближайшее отделение полиции.