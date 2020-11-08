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Происшествия

Полицейские разыскивают мошенников, похитивших 400 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу обратилась женщина с заявление о том, что неизвестные путем обмана похитили у нее около 400 тысяч рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Накануне вечером женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются снять с ее банковской карты денежные средства. Для того чтобы предотвратить операцию, необходимо назвать номер карты, три цифры с обратной стороны и код из СМС.

Женщина выполнила все рекомендации, в результате с ее карты было списано около 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Сотрудники полиции напоминают: если вам позвонили и сообщили о несанкционированном снятии денежных средств, то после разговора положите трубку и самостоятельно перезвоните на «горячую линию» банка или обратитесь в ближайшее отделение полиции.

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