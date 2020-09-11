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Происшествия

Полицейские разыскивают пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным

Полицейскими восстановлена хронология пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по СФО. Также устанавливается местонахождение пассажиров, летевших вместе с оппозиционером на самолете S7 рейсом Томск — Москва.

Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
t.me/Lshot.

Следователи установили маршрут передвижения Алексея Навального и сопровождавших его лиц, круг общения.

Среди мест проживания и посещения — гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту Томска.

Именно в этих местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе — вино и алкогольный коктейль.

Опрошены пятеро из шестерых сопровождавших Навального во время поездки. Это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

Марина Певчих — одна из находившихся с Навальным — 22 августа вылетела в Германию. Опросить ее не удалось.

Устанавливаются местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным. Доследственная проверка продолжается.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Запрос

Следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами.

В том числе — при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

Что произошло

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите».

В настоящее время Навальный вышел из комы.

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