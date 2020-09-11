Полицейские разыскивают пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным

Следователи установили маршрут передвижения Алексея Навального и сопровождавших его лиц, круг общения.
Среди мест проживания и посещения — гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту Томска.
Именно в этих местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе — вино и алкогольный коктейль.
Опрошены пятеро из шестерых сопровождавших Навального во время поездки. Это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.
Марина Певчих — одна из находившихся с Навальным — 22 августа вылетела в Германию. Опросить ее не удалось.
Устанавливаются местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным. Доследственная проверка продолжается.
Запрос
Следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами.
В том числе — при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы.
Что произошло
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите».
В настоящее время Навальный вышел из комы.