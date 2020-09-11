Полицейские разыскивают пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным

Полицейскими восстановлена хронология пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по СФО. Также устанавливается местонахождение пассажиров, летевших вместе с оппозиционером на самолете S7 рейсом Томск — Москва.