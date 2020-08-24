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24 августа
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Происшествия

Полицейские спасли двух женщин, увязших в болоте

В Амурской области полицейские спасли двух женщин. Отправившись в лес за грибами, они заблудились и застряли в болоте, сообщает портал «Такие Дела».

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

Местный житель Магдагачинского района 23 августа позвонил в дежурную часть и сообщил о том, что в лесу заблудились две женщины. Они ушли за грибами днем, а через пару часов позвонили ему и сказали, что не могут найти дорогу домой.

Пропавших искали до поздней ночи. Их обнаружили примерно в 00:40 стоящими по пояс в болоте. Сообщается, что они попали в трясину и оказались в критическом положении.

В настоящее время женщинам ничего не угрожает. Полицейские помогли им выбраться и разожгли костер для того, чтобы они смогли согреться. После пострадавших доставили в поселок на служебном автомобиле.

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