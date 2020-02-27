Полицейские убили рэпера в Иркутске, когда пытались разбудить его электрошокером

В Иркутской области возбуждили уголовное дело в отношении двух полицейских, от действий которых погиб 24-летний местный житель, сообщает региональный СК.

Предъявлено обвинение двум бывшим сотрудникам ППС одного из отделов полиции. Их обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий».

«Ночью 15 февраля сотрудники ППС, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении молодого человека спецсредство без достаточных на то оснований», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемых отправили под стражу. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Как пишет «Тайга.инфо», об этом также рассказал депутат гордумы Иркутска Александр Квасов на слушаниях в городском парламенте 27 февраля. Он опубликовал трансляцию заседания в своем Facebook.

По словам Квасова, полицеские пытались разбудить пассажира такси Дмитрия Харченко на улице Байкальская.

«Парень ехал в такси, 24 года, уснул, водитель не смог его разбудить, подъехал к сотрудникам полиции, те решили разбудить его электрошокером. Ударили, и он умер», — разъяснил депутат.

Полиция. Мигалка СС0

Начальник межмуниципального управления МВД «Иркутское» Олег Савин отметил, что ошибки случаются.

" У нас гарнизон сотрудников полиции — 2,8 тысячи. Безусловно, имеют место быть факты ошибок и непрофессионализма. За что сотрудники платят, в том числе возбуждением уголовных дел", — отметил Савин.

Как рассказала мать погибшего, ночью ее сын ехал из ночного клуба домой на такси, он был сильно пьян и заснул по дороге. После того как водитель подъехал к дому, он не смог его разбудить, после чего обратился за помощью к проезжавшему экипажу ППС.

После электрошокера полицейские вызвали медиков. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Женщина рассказала, что ее сын увлекался рэпом, записывал свои песни под псевдонимом Poveсa. В тот вечер он поехал в ночной клуб на выступление своих друзей.

«Я не говорю, что вся наша полиция плохая. В то же время у меня возникает резонный вопрос: а имели они вообще право применять электрошокер в отношении человека, который не несет для сотрудников никакой опасности?» — сказала мать погибшего.

Сердце. unsplash.com

Как пояснила «Газете.Ru» врач кардиолог Анна Черкашина, удар электрошокером действительно мог стать провоцирующим фактором для возникновения внезапной сердечной недостаточности.

Тем более, учитывая, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнула медик.