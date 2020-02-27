Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 февраля

Полицейские убили рэпера в Иркутске, когда пытались разбудить его электрошокером

В Иркутской области возбуждили уголовное дело в отношении двух полицейских, от действий которых погиб 24-летний местный житель, сообщает региональный СК.

Электрошокер.
Электрошокер.
СС0

Предъявлено обвинение двум бывшим сотрудникам ППС одного из отделов полиции. Их обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий».

«Ночью 15 февраля сотрудники ППС, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении молодого человека спецсредство без достаточных на то оснований», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемых отправили под стражу. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Как пишет «Тайга.инфо», об этом также рассказал депутат гордумы Иркутска Александр Квасов на слушаниях в городском парламенте 27 февраля. Он опубликовал трансляцию заседания в своем Facebook.

По словам Квасова, полицеские пытались разбудить пассажира такси Дмитрия Харченко на улице Байкальская.

«Парень ехал в такси, 24 года, уснул, водитель не смог его разбудить, подъехал к сотрудникам полиции, те решили разбудить его электрошокером. Ударили, и он умер», — разъяснил депутат.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Начальник межмуниципального управления МВД «Иркутское» Олег Савин отметил, что ошибки случаются.

" У нас гарнизон сотрудников полиции — 2,8 тысячи. Безусловно, имеют место быть факты ошибок и непрофессионализма. За что сотрудники платят, в том числе возбуждением уголовных дел", — отметил Савин.

Как рассказала мать погибшего, ночью ее сын ехал из ночного клуба домой на такси, он был сильно пьян и заснул по дороге. После того как водитель подъехал к дому, он не смог его разбудить, после чего обратился за помощью к проезжавшему экипажу ППС.

После электрошокера полицейские вызвали медиков. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Женщина рассказала, что ее сын увлекался рэпом, записывал свои песни под псевдонимом Poveсa. В тот вечер он поехал в ночной клуб на выступление своих друзей.

«Я не говорю, что вся наша полиция плохая. В то же время у меня возникает резонный вопрос: а имели они вообще право применять электрошокер в отношении человека, который не несет для сотрудников никакой опасности?» — сказала мать погибшего.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Как пояснила «Газете.Ru» врач кардиолог Анна Черкашина, удар электрошокером действительно мог стать провоцирующим фактором для возникновения внезапной сердечной недостаточности.

Тем более, учитывая, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнула медик.

Закон «О полиции» относит электрошокер, а также резиновые дубинки и наручники к спецредствам — их можно применять только в определенных случаях: для предотвращения совершения преступлений и нападений на сотрудников.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость