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Происшествия

Полицейские в Алтайском крае задержали рубщика деревьев

В Целинном районе сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в незаконной рубке сырорастущих деревьев, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Вырубки леса.
Вырубки леса.
altaipriroda.ru

Накануне днем работник лесхоза в лесном массиве, расположенном на окраине села Бочкари, обнаружил рубку сырорастущих деревьев. Об этом он сообщил в полицию.

По подозрению был задержан местный житель 1973 года рождения. Полицейские остановили мужчину в том момент, когда тот на тракторе возвращался на место рубки за оставшейся древесиной.

По предварительным данным, он успел спилить около 20 осин. Деревья распилил на чурки, часть которых погрузил в телегу и успел продать односельчанину на дрова.

В ходе разбирательства установлено, что трактор с прицепом принадлежит крестьянско-фермерскому хозяйству, в котором работает сельчанин.

Сумма материального ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 30 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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