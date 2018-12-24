Патрульные в Барнауле поймали парня с картой наркотических «закладок»

В Барнауле сотрудники патрульно-постовой службы задержали молодого человека с картой «закладок» наркотических средств, сообщает краевая прокуратора.

По версии следствия, парень решил незаконно сбыть наркотики, но его остановили сотрудники патрульно-постовой службы.

На экране мобильного телефона молодого человека полицейский увидел фотографии участков местности и текстовое описание. Парень пояснил, что он закладывал наркотические-курительные смеси, а снимки на его телефоне были сделаны для обозначения мест нахождения «закладок».

При задержании у барнаульца изъяли наркотики, которые он незаконно хранил при себе.

Заместителем прокурора Барнаула утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. За совершенное преступление максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей.