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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве без вести пропавшего жителя Рубцовска

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пропавшего без вести рубцовчанина, пишет СУ СКР по региону.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Altapress.ru писал, что в Рубцовске 11 декабря за трансформаторной подстанцией обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что это 31-летний местный житель. Ранее он пропал без вести.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний знакомый убитого мужчины.

По данным следствия, вечером 30 ноября пьяный подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего в голову. После этого злоумышленник удушил приятеля поясом от халата. Мужчина скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый перенес тело за трансформаторную подстанцию и скрылся.

Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.

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