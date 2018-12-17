Полицейские задержали подозреваемого в убийстве без вести пропавшего жителя Рубцовска

Altapress.ru писал, что в Рубцовске 11 декабря за трансформаторной подстанцией обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что это 31-летний местный житель. Ранее он пропал без вести.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний знакомый убитого мужчины.
По данным следствия, вечером 30 ноября пьяный подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего в голову. После этого злоумышленник удушил приятеля поясом от халата. Мужчина скончался на месте происшествия.
Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый перенес тело за трансформаторную подстанцию и скрылся.
Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.