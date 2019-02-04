Полицейские задержали рецидивиста-похитителя пожертвований из храмов Барнаула

В Барнауле задержали уроженца города Иваново, подозреваемого в краже пожертвований из храмов краевой столицы, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Задержанный по подозрению в краже пожертвований в Барнауле.

По предварительной информации, мужчина дважды украл деньги из храма Святого Дмитрия Ростовского и Знаменского женского монастыря. Злоумышленник вскрывал ящики для пожертвований. При обходе помещений служители обнаружили взломанные замки и обратились в полицию. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Оперативно раскрыть преступления удалось благодаря видеонаблюдению. В одном из монастырей похититель попал поле видимости камеры во время кражи. Подозреваемого задержали с поличным после очередной кражи пожертвований в Свято-Никольской церкви.

Задержанный по подозрению в краже пожертвований в Барнауле. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Задержанный недавно освободился из мест лишения свободны, направлялся в Краснодарский край и по пути остановился в Барнауле. По его словам, он хотел найти здесь старинные икон и для этого якобы посетил несколько церквей города. Похититель утверждает, что сам он — верующий.

Известно, что 48-летний подозреваемый в общей сложности провел почти 24 года в местах лишения свободы. Он был неоднократно судим за совершение краж старинных иконы из церквей, монастырей и храмов, — отмечают в ведомстве.

Правоохранители устанавливают возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в других регионах России. Возбудили и расследуют уголовное дело.