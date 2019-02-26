Полицейские задержали жителя Алтайского края с коробкой наркотиков

В Алтайском крае задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении марихуаны, пишет ГУ МВД России по региону.

Полицейские остановили мужчину на одной из улиц села Мамонтово. В руках он нес коробку из-под обуви, в которой лежал пакет с веществом растительного происхождения, газовый баллон и растворитель.

Содержимое пакета изъяли и направили на исследование. Выяснилось, что вещество — марихуана массой 140 граммов. Мужчина пояснил полицейским, что дикорастущую коноплю собрал осенью 2018 года на окраине населенного пункта для собственного употребления.

Правоохранители возбудили уголовное дело, сельчанина оставили под подпиской о невыезде.