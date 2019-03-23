В Алтайском крае задержали мужчину, устроившего стрельбу из ружья

Выяснилось, что оружие жителя села Большеугренево не зарегистрировано. По словам молодого человека, он нашел его на чердаке дома около года назад, но добровольно не сдал. В итоге полицейские изъяли охотничье ружье и два фрагмента картона от гильз.
В действиях сельчанина полицейские усматривают нарушение статьи кодекса об административных правонарушениях РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). Кроме того, за хранение гладкоствольного оружия без разрешения грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов или административный арест до 15 суток.
Правоохранители напоминают, что незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно сдать добровольно и получить денежное вознаграждение.