Полицейский и его жена вызволили семью с двумя детьми из огненной ловушки

Старший прапорщик полиции Владимир Майснер вместе со своей женой спасли соседскую семью во время ночного пожара.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ЧП случилось сотрудник изолятора временного содержания отдела МВД «Рубцовский» с супругой проснулись от шума и треска, доносящихся с улицы.

Правоохранитель и его жена увидели, что горит соседний дом. Они сразу же бросились на помощь.

«Огнем уже были полностью охвачены крыша, часть дома и входная дверь. Владимир Майснер услышал крики о помощи и увидел в окне двоих малолетних детей и взрослых. На окнах были установлены металлические решётки, поэтому выбраться самостоятельно пострадавшие не могли», — уточняют в полиции.

В этот момент мимо проезжал автомобиль скорой помощи, который направлялся на другой вызов. Водитель скорой также поспешил на помощь.

В итоге семья полицейского, водитель медицинского автомобиля и еще один мужчина сорвали с окна решетку, вынесли на руках детей восьми и девяти лет и помогли выбраться на улицу их родителям.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Во время пожара никто не пострадал.