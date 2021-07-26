Полицейский начальник подал в суд на паблик «ВКонтакте», где силовика назвали «тупым бездельником»

В паблике «Подслушано Тверь» появилось видео, в котором полковник общается с прохожими на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, возле одного из торговых центров, останавливая их и указывая куда идти. Опубликовавший видео «целого полковника» в описании назвал его «тупым бездельником»
В иске Дворянов требует опровержения опубликованных в соцсети сведений, удаления соответствующего поста, а также возврата уплаченных им 300 рублей госпошлины.
Начальник УМВД Тверской области генерал Петр Пырх провел полноценную служебную проверку и выдал заключение, что полковник Дворянов — не бездельник, следует из иска.
«Хорошо, что иск — о защите чести и достоинства. Ведь в случае, если он (Евгений Дворянов) выиграет суд — у него будет официальная бумага о наличии у него чести и достоинства. Пока что без документального подтверждения — это абсолютно не очевидно», — заявил администратор паблика «Подслушано Тверь».