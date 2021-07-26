Полицейский начальник подал в суд на паблик «ВКонтакте», где силовика назвали «тупым бездельником»

Начальник полиции Твери полковник Евгений Дворянов подал иск о защите чести и достоинства в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга к социальной сети «ВКонтакте», в одном из пабликов которой его назвали «тупым бездельником», пишут «Открытые медиа».

В паблике «Подслушано Тверь» появилось видео, в котором полковник общается с прохожими на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, возле одного из торговых центров, останавливая их и указывая куда идти. Опубликовавший видео «целого полковника» в описании назвал его «тупым бездельником»

В иске Дворянов требует опровержения опубликованных в соцсети сведений, удаления соответствующего поста, а также возврата уплаченных им 300 рублей госпошлины.

Начальник УМВД Тверской области генерал Петр Пырх провел полноценную служебную проверку и выдал заключение, что полковник Дворянов — не бездельник, следует из иска.