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Происшествия

Полицейский начальник подал в суд на паблик «ВКонтакте», где силовика назвали «тупым бездельником»

Начальник полиции Твери полковник Евгений Дворянов подал иск о защите чести и достоинства в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга к социальной сети «ВКонтакте», в одном из пабликов которой его назвали «тупым бездельником», пишут «Открытые медиа».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

В паблике «Подслушано Тверь» появилось видео, в котором полковник общается с прохожими на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, возле одного из торговых центров, останавливая их и указывая куда идти. Опубликовавший видео «целого полковника» в описании назвал его «тупым бездельником»

В иске Дворянов требует опровержения опубликованных в соцсети сведений, удаления соответствующего поста, а также возврата уплаченных им 300 рублей госпошлины.

Начальник УМВД Тверской области генерал Петр Пырх провел полноценную служебную проверку и выдал заключение, что полковник Дворянов — не бездельник, следует из иска.

«Хорошо, что иск — о защите чести и достоинства. Ведь в случае, если он (Евгений Дворянов) выиграет суд — у него будет официальная бумага о наличии у него чести и достоинства. Пока что без документального подтверждения — это абсолютно не очевидно», — заявил администратор паблика «Подслушано Тверь».

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