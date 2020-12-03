Полицейский в Алтайском крае так стремился поднять показатели, что дослужился до суда

Бывший участковый уполномоченный полиции в Угловском районе Алтайского края осужден за превышение должностных полномочий. Он «повесил» преступление на невиновного.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в ноябре 2018 года, желая повысить показатели работы, полицейский склонил местного жителя к признанию уголовного и административного деяния.

«Полицейский, выходя за пределы своих полномочий, инсценировал совершение гражданином преступления в сфере незаконной рубки древесины. При этом в отношении потерпевшего было незаконно возбуждено уголовное дело и вынесен приговор на основании, которого он признан виновным в совершении преступления, что нарушило его конституционные права», — уточняют в СКР.

Свою вину теперь уже бывший правоохранитель не признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год.