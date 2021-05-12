Полицейский в Барнауле спас малыша от падения из окна

Жительница Барнаула увидела маленького ребенка на подоконнике у открытого окна на третьем этаже многоквартирного дома по ул. Антона Петрова. Она позвонила на экстренный номер и помогла не допустить беды.

На место прибыл ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе прапорщика полиции Андрея Пономарева и старшего сержанта полиции Дениса Медникова, пишет МВД Медиа.

Ребенок все еще находился у открытого окна, под которым обеспокоенные барнаульцы уже растянули покрывало. На крики людей малыш не реагировал.

Полицейские не стали ждать и приступили к спасению: Медников остался внизу, а Пономарев забежал в дом и через балкон соседней квартиры перелез в окно, где находился ребенок.

Взяв его на руки, мужчина вышел из квартиры и передал малыша для осмотра прибывшей бригаде медиков.

Как оказалось, данная семья состоит на учете. Мать мальчика пришла домой через час после инцидента. Санитарное состояние квартиры на момент проверки было крайне неудовлетворительным, органы опеки решили на время поместить малыша в специализированный Дом ребенка.

В Барнауле полицейский спас маленького ребенка. Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские навестили спасенного ими мальчика и подарили игрушки, а также дали посидеть в служебном автомобиле.