Полиция Барнаула ищет мошенников, которые не оплатили счет в ресторане

Полиция Барнаула расследует дело о мошенничестве посетителей ресторана Damiani. Компания из трех человек ушла, не оплатив счет.

Как рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Тихомирова, неизвестные злоумышленники обманули ресторан на сумму более 6 тыс. рублей. Однако полицейские сначала отказали администратору ресторана в возбуждении уголовного дела. Правоохранители посчитали сумму ущерба без НДС — получилось 3 270 рублей.

Поделив эти деньги на троих злоумышленников, полицейские пришли к выводу, что каждый из них причинил заведению ущерб в размере 1090 рублей, а это считается малозначительным. На этом основании возбуждать дело не стали.

Однако прокуратура после проверки отправила материалы дела обратно с указанием, что в данном случае действия компании нужно квалифицировать как мошенничество группой лиц по предварительному сговору. В отношении неустановленных злоумышленников возбудили уголовное дело. Сейчас их разыскивают.