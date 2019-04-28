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Происшествия

Полиция Барнаула ищет мошенников, которые не оплатили счет в ресторане

Полиция Барнаула расследует дело о мошенничестве посетителей ресторана Damiani. Компания из трех человек ушла, не оплатив счет.

Ресторан.
Ресторан.
СС0

Как рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Тихомирова, неизвестные злоумышленники обманули ресторан на сумму более 6 тыс. рублей. Однако полицейские сначала отказали администратору ресторана в возбуждении уголовного дела. Правоохранители посчитали сумму ущерба без НДС — получилось 3 270 рублей.

Поделив эти деньги на троих злоумышленников, полицейские пришли к выводу, что каждый из них причинил заведению ущерб в размере 1090 рублей, а это считается малозначительным. На этом основании возбуждать дело не стали.

Однако прокуратура после проверки отправила материалы дела обратно с указанием, что в данном случае действия компании нужно квалифицировать как мошенничество группой лиц по предварительному сговору. В отношении неустановленных злоумышленников возбудили уголовное дело. Сейчас их разыскивают.

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