Полиция опубликовала подробности чудовищного ДТП в Манжероке

По факту смертельного ДТП, которое произошло 10 мая в Манжероке, возбуждено уголовное дело. Официальные данные о резонансной аварии публикует МВД по Республике Алтай.

Как сообщает ведомство, столкновение автомобилей КАМАЗ-5411515 и ВАЗ-21150 произошло 10 мая в 8:20 утра на 473-м километре Чуйского тракта, возле поворота на село Озерное.

За рулем легкового автомобиля находилась 33-летняя жительница Горно-Алтайска. Она направлялась в сторону села Усть-Муны, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем.

От травм женщина скончалась на месте аварии. Двое маленьких пассажиров (2011 и 2018 года рождения) госпитализированы в детскую больницу.

Автомобилем КАМАЗ управлял 48-летний житель Горно-Алтайска. По данным МВД, он был трезв.

Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 264 УК РФ. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, информация о страшном ДТП в Манжероке появилась 10 мая в социальных сетях. Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что рядом с автомобилем лежало тело, накрытое белой тряпкой.