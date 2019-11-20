Опт на 257 млн рублей: полиция поймала контрабандистов, которые промышляли алтайским лесом

В Новосибирской области пресекли деятельность крупной преступной группы, участники которой незаконно экспортировали лес, в том числе и из Алтайского края.

Сообщество действовало с 2009 до 2017 года на территории Новосибирска, Томской и Иркутской области, Алтайского и Красноярского краёв. В его составе было семь человек — четыре мужчины и три женщины. Они продавали древесину оптовыми партиями и получали возмещение НДС под предлогом ведения предпринимательской деятельности.

Причиненный ущерб составил свыше 257 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении одной участницы уже прошел суд. Она получила 4,5 года лишения свободы. Уголовное дело по четверым закончено, они в ожидании суда. Еще двое объявлены в федеральный розыск.