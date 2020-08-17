Полиция сообщила подробности ДТП с пятью погибшими на Алтае

Столкновение грузовика и легковушки, которое 17 августа унесло пять жизней, произошло в 5 километрах от станции Мамонтово на 265 км трассы Барнаул — Рубцовск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Авария случилась на встречной полосе.

Водитель (его личность устанавливается) за рулем ВАЗ-2107 двигался со стороны Рубцовска в сторону Барнаула. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Renault Midlum под управлением водителя 1964 года рождения.

Незамедлительно после сообщения об аварии на место прибыл наряд ДПС.

В ДТП погибли находившиеся в салоне ВАЗ-2107 мужчины: 1982, 1989 и 1985 годов рождения, а также две женщины, личности которых не установлены.

Водитель грузовика получил ушибленные раны голени, оказана медицинская помощь, его не госпитализировали, отметили в полиции.

Инспекторы дорожно-патрульной службы регулируют движение на месте и выясняют все обстоятельства ДТП.