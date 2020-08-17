Полиция сообщила подробности ДТП с пятью погибшими на Алтае

Водитель (его личность устанавливается) за рулем ВАЗ-2107 двигался со стороны Рубцовска в сторону Барнаула. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Renault Midlum под управлением водителя 1964 года рождения.
Незамедлительно после сообщения об аварии на место прибыл наряд ДПС.
В ДТП погибли находившиеся в салоне ВАЗ-2107 мужчины: 1982, 1989 и 1985 годов рождения, а также две женщины, личности которых не установлены.
Водитель грузовика получил ушибленные раны голени, оказана медицинская помощь, его не госпитализировали, отметили в полиции.
Инспекторы дорожно-патрульной службы регулируют движение на месте и выясняют все обстоятельства ДТП.