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17 августа 22°C
Происшествия

Полиция сообщила подробности ДТП с пятью погибшими на Алтае

Столкновение грузовика и легковушки, которое 17 августа унесло пять жизней, произошло в 5 километрах от станции Мамонтово на 265 км трассы Барнаул — Рубцовск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Авария случилась на встречной полосе.

ДТП в Рубцовском районе.
ДТП в Рубцовском районе.
"Инцидент Рубцовск"

Водитель (его личность устанавливается) за рулем ВАЗ-2107 двигался со стороны Рубцовска в сторону Барнаула. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Renault Midlum под управлением водителя 1964 года рождения.

Незамедлительно после сообщения об аварии на место прибыл наряд ДПС.

В ДТП погибли находившиеся в салоне ВАЗ-2107 мужчины: 1982, 1989 и 1985 годов рождения, а также две женщины, личности которых не установлены.

Водитель грузовика получил ушибленные раны голени, оказана медицинская помощь, его не госпитализировали, отметили в полиции.

Инспекторы дорожно-патрульной службы регулируют движение на месте и выясняют все обстоятельства ДТП.

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