Полиция в Алтайском крае проводит операцию «Путина»

Сотрудники полиции в Алтайском крае пытаются выявить рыболовов-нарушителей. Операция «Путина» идет уже 10 дней, за это время обнаружили более 30 нарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Например, 25 апреля в Крутихинском районе 31-летний жителя Камня-на-Оби сетями ловил рыбу на Оби. Добытая рыба (сазан, судак, лещ, карась), а также плавсредство и рыболовные снасти изъяли, а на мужчину завели уголовное дело.

Уголовная ответственность грозит и 70-летнему жителю Крутихинского района, который сетями ловил рыбу на Новосибирском водохранилище в двух километрах от районного центра Крутиха. Полиция забрала у него щуку, леща, карася, язя и орудия лова.

Всего в ходе операции «Путина» изъяли 5447 метров сетей, 47 иных рыболовных снастей, 16 плавательных средств и один лодочный мотор.

Полиция сообщает, что будет и второй этап операции. Он продлится с 8 по 20 мая.