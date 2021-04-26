Полиция возбудила дело о пропаганде наркотиков в интервью Дудя

МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя. Сотрудники полиции проверили интервью на предмет пропаганды запрещенных веществ, пишет ТАСС.

Скрин с видео на youtube.com.

Лига безопасного интернета обратилась в полицию с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ, но о результатах сообщили только авторам обращения.

После проверки ГУ МВД РФ по городу Москве возбудило административное дело.

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Сам Юрий Дудь еще не прокомментировал происходящие.