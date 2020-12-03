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Происшествия

Полиция задержала барнаульца, который изрядно проголодался

В Барнауле задержан магазинный вор, который серьезно проголодался и решил, что дальше так жить нельзя.

Продукты
Продукты
ССО

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 2 декабря в полицию обратилась старший продавец одного из магазинов.

Она рассказала, что с прилавка исчезли ветчина, балык, колбаса, вино и кофе на общую сумму 3400 рублей.

Продавщица не заметила магазинного вора и не знала, что делать.

Полицейские «с помощью оперативно-розыскных мероприятий» (скорее всего, с помощью камер видеонаблюдения) установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летйни барнаулец.

Он признался, что взял продукты с прилавка незаметно, сумел их вынести и уже успел их съесть.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

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