Полиция задержала барнаульца, который изрядно проголодался

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 2 декабря в полицию обратилась старший продавец одного из магазинов.
Она рассказала, что с прилавка исчезли ветчина, балык, колбаса, вино и кофе на общую сумму 3400 рублей.
Продавщица не заметила магазинного вора и не знала, что делать.
Полицейские «с помощью оперативно-розыскных мероприятий» (скорее всего, с помощью камер видеонаблюдения) установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летйни барнаулец.
Он признался, что взял продукты с прилавка незаметно, сумел их вынести и уже успел их съесть.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).