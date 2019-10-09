Полиция задержала мужчину за незаконную рубку деревьев в Алтайском крае

Сотрудники полиции задержали жителя села Видоново 1965 года рождения, его подозревают в незаконной рубке деревьев, сообщил сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, мужчина срубил шесть сосен общим объемом больше 20 кубометров в лесу, расположенном в шести км от села. Подозреваемый продал древесину за 20 тыс. рублей жителю Тальменского района, который вывез их к себе домой на арендованном автомобиле ЗИЛ-131 и распилил на доски.

Полицейские изъяли: древесину, бензопилу и принадлежащий мужчине трактор МТЗ-80, на котором он грузил спиленные деревья.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере).

Свою вину подозреваемый признал полностью и пообещал полностью возместить государству материальный ущерб, который составил 250 тыс. рублей. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде.