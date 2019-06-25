Полиция задержала подозреваемого в отравлении прохожих газировкой в центре Москвы

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в отравлении людей в центре столицы. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на сообщение официального представителя МВД России Ирины Волк.

Газета.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что мужчину задержали в Басманном районе. С ним работают следователи.

«Сноб» ссылается на телеграм-канала Baza и сообщает, что задержанный — 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики. Он жил в хостеле. Там полиция нашла феназепам, который мужчина предположительно подмешивал жертвам.

Ранее стало известно, что в Москве неизвестные злоумышленники угощают прохожих отравленной газировкой, а потом грабят. Издание The Village. сообщило о 24 жертвах грабителей.