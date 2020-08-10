Полпред правительства РФ прокомментировал сообщения об изнасиловинии

«Бред сумасшедшего», — заявил он.

По словам обвинившей Барщевского в изнасиловании Елены Радаевой, оно якобы произошло в 2011 году, когда она обратилась к Барщевскому за юридической помощью — женщине грозило 10 лет лишения свободы по делу, связанному с ее бизнесом.

В качестве доказательств Радаева опубликовала скриншоты переписки с дочерью юриста, в которой та якобы подтверждает информацию.

«Это та же самая женщина, которая сделала это два года назад, только под другой фамилией… Это не ее настоящая фамилия, настоящая фамилия у нее другая. Вы погуляйте по ее Facebook, и вам все станет понятно», — отметил Барщевский.

«Она имеет диагноз „шизофрения“, „бред навязчивых идей“. Это официальный диагноз», — цитирует юриста «360».

Обвинения в адрес юриста женщина выдвинула в соцсетях, пишет bfm.ru.

«В 2011 году меня принудил к мерзкому сексу и изнасиловал Барщевский Михаил Юрьевич. Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса. Что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась шесть лет», — написала Елена Радаева в Facebook.

Михаил Барщевский является известным адвокатом, а также общественным и политическим деятелем. Помимо этого, он имеет должность полномочного представителя правительства РФ в разнообразных высших судебных инстанциях. При этом занимает Барщевский этот пост с начала двухтысячных годов.

Коллегии адвокатов Москвы «Барщевский и Партнеры» 27 июня исполнилось 30 лет.